Dubovcová: Sudkyňa Záleská nepochybila. To, čo sa okolo toho spustilo, je útok

“Konkrétne ten prípad (pozn. redakcie: sudkyne Záleskej) som si pozerala, a žiadne pochybenie som tam v postupe sudkyne nenašla. Pochybenie tam jednoznačne nie je. A sú na to aj vecné dôkazy, takže to, čo sa okolo toho spustilo, je podľa mňa útok. Naozaj,” hovorí nová ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová o útokoch na sudkyňu Pamelu Záleskú, že údajne nedovolila na súde obžalovanému, aby si pichol inzulín.

“Maroš Žilinka do toho v prípade úniku odposluchov vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu mal vstúpiť, či neprišlo k spáchaniu trestného činu. Prokuratúra by sa na to určite mohla pozrieť,” hovorí ministerka Dubovcová o nahrávkach z odpočúvaní vyšetrovateľov, ktoré unikli a Smer ich často púšťa na tlačových konferenciách.

Čo čaká ľudí od júna na súdoch, keď sa spustí súdna reforma? Ako sa pozerá na registrované partnerstvá? Aký má názor na zrušenie paragrafu 363? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti úradníckej vlády Janou Dubovcovou.