V EÚ sme doma: Zlý liberálny Západ a dobré konzervatívne Rusko? Tu sú fakty

Pred voľbami neustále rastie vplyv proruskej propagandy, ktorá šíri predstavu o zlom diktáte z Bruselu a dobrom hodnotovom Rusku. Mnohé politické strany sa vymedzujú voči Západu a živia v spoločnosti antieurópske nálady. Cieľom je však len získavanie voličských sympatií. Na skutočné vystúpenie z Európskej únie zatiaľ nie je vôľa, pretože by to nedávalo zmysel.

„Robert Fico nie je odvážny politik a v rozhodujúcich chvíľach vždy cúvne,“ hodnotí lídra Smeru podľa svojich vlastných skúseností dlhoročná tvár kresťanskej demokracie na Slovensku František Mikloško.

„Fico je pragmatik a nikdy nepôjde proti EÚ. Ak by sa po voľbách ujal vlády, tak skutočná tragédia by spočívala najmä v tom, že sme sa ako spoločnosť nedokázali poučiť z tej korupcie, ktorá tu za jeho čias vládla. Toto by bol vnútropolitický šok a nechcem sa ho dožiť,“ vraví Mikloško.

Nacionalistické, proruské strany spája odpor k Západu a vykresľovanie Ruska ako bašty pravých konzervatívnych hodnôt. Situácia je natoľko vážna, že podľa šéfa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu sme sa už mentálne odpojili od EÚ. Cena však môže byť vysoká.

„Ľudia sa boja zložitosti doby a chcú, aby zodpovednosť prebral niekto iný. Preto si veľká časť obyvateľov želá autoritatívny režim ako majú v Maďarsku,“ hovorí Vladimír Šucha. V rozhovore vysvetľuje, prečo EÚ nemôže fungovať len ako zóna voľného obchodu a prečo cesta k prosperite a slobode nikdy neviedla na východ.