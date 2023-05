Hošek: Coming out som urobil po tom, čo biskup Haľko kritizoval RTVS za bozk dvoch lesieb

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

"Z cirkvi húfne odchádzajú mladí, inteligentní ľudia, ktorí už vnímajú spoločnosť iným smerom a je to škoda. Príde mi to ako neupgradeovaný mobil. Ten mobil sa musí po čase aktualizovať, aby fungoval a stíhal dobu. A cirkev sa neupgradeovala niekoľko storočí," hovorí umelec, spevák, performer a maliar Samuel Hošek, ktorému v týchto dňoch vychádza nový jazzový album.

"Vždy som cítil, že som iný. Cítil som obrovskú lásku od rodičov a som rád, že sme si porozumeli. Že tá láska sa ešte viac prehĺbila. V určitom bode som mal pocit, že rodičom nebudem vedieť povedať, že som gej. Mal som pocit, že im prinesiem sklamanie. Že ich zradím, že to nepochopia. Snažil som sa na coming out nájsť ten pravý moment, ale ten neexistuje," opisuje Hošek to, ako rodičom povedal, že je gej.

Ako vznikal jazzový album s československou špičkou? Je coming out ťažší pre ľudí z hlboko veriacich rodín? A ako sa po tridsiatke študuje na VŠVU? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spevákom a umelcom Samuelom Hošekom.