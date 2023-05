Bárdy: Keď sudkyňa vyriekla verdikt, mal som zmes smútku, hnevu a nepochopenia

"Pozeral som sa pri rozsudku na Kočnera, tváril sa, ako keby sa nič nedialo," hovorí šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy o rozsudku o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

"Hrozne nerád hovorím v mene Jána a Martiny. Na to nie som nastavený. Jano by podľa mňa rozsudok nekomentoval. Pamätám si, ako som chcel, aby komentoval rozsudok o Bašternákovi, prišiel som za ním, aby napísal komentár, a on mi hovorí, že by to nechcel. To nech rozhodne súd, on chce mať čisté ruky.

Veľa vecí, ktoré ja komentujem, by Jano Kuciak nekomentoval, a usmieval by sa, že čo by som komentovať nemal a čo som povedal," dodáva Bárdy na otázku, čo by dnes Jano na rozsudok povedal.

Aká bola atmosféra v súdnej sieni? Ako dnešný deň prežívali novinári v redakcii Aktualít? Čo hovorí na nelogický a rozpačitý rozsudok súdu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorom Aktualít Petrom Bárdym.