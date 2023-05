Kollár: Za umelecký dojem by som dal našim vládam dva body z desiatich

"To dobré bolo prekryté týmto. Jedna vec je, čo tá vláda urobila, neurobila veľa chýb. Tam by som dal kľudne deväť z desiatich. Ak sa pýtate na dojem, tak umelecký dojem taká dvojka, trojka," hovorí predseda Sme rodina Boris Kollár.

"Bohužiaľ tú cestu musíme odložiť, ale určite sa uskutoční v neskoršom termíne. Keď letíte do Južnej Ameriky, naše lietadlo vie preletieť len 12 hodín a mať technickú prestávku. Posádka musí niekoľko hodín stáť. Mali sme ísť do Havany, o žiadne kúpanie nešlo. Čakali by sme tam šesť až osem hodín a šli do Čile, Uruguaju a Brazílie," hovorí Boris Kollár o pracovnej ceste poslancov, o ktorej Smer hovorí, že je výlet.

Ako vysvetľuje to, že parlament schválil chybný zákon, ktorý musia opravovať? Prečo Sme rodina zmenila názor pri paragrafe 363 a návrhu Tomáša Tarabu? Bola pracovná cesta poslancov do Južnej Ameriky výlet? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom parlamentu a predsedom Sme rodina Borisom Kollárom.