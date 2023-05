Rattaj: Má národ rozhodovať o Demänovskej doline? Tak ich zbavte svojprávnosti a vyhláste za kamzíky

"Keby sme to nebodaj vyhrali, peniaze kľudne dám na to, aby sme vyriešili dopravu v Demänovskej doline. Aby tam bol záchytný terminál a to, čo si myslím, že by mal financovať štát. Rád peniaze použijem na to, alebo na nejaké lyžiarske zájazdy pre školy. Boris Kollár môže morálne a mediálne škodiť. Nevytvára to dobrý imidž," hovorí Igor Rattaj z Tatry Mountain Resorts o tom, že firma žaluje štát za ušlý zisk počas covidových opatrení.

"Čo chcete? Aby sa celý národ vyjadroval k obci Demänovská dolina? Tak tých ľudí zbavte svojprávnosti. Vyhláste ich za kamzíky. Zavrite tú dolinu, vyhláste to za národné bohatstvo a budeme tam chrániť prírodu.

Prečo tam je národný park? Národný park tam nemá čo hľadať. Aký biotop tam chcete hľadať, keď tam chodí 700-tisíc ľudí ročne?" dodáva Rattaj k výstavbe v Demänovskej doline, kde je po novom aj miestnym poslancom.

Ako sa pozerá na povoľovanie nového 9-poschodového hotela v Demänovskej doline? Nie je to pokrytecké, keď aj jeho firma stavia veľký hotel? Ako sa vysporiadava s konfliktom záujmov ako miestny poslanec? Prečo žalujú štát? A čo hovorí na úradnícku vládu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Igorom Rattajom z Tatry Mountain Resorts.