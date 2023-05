Jazykovedkyňa Satinská: Nerozumiem, prečo sa rieši krstné meno nového premiéra Ódora

“Hrubne komunikácia. Máme inde nastavenú latku a súvisí to s internetom. Zotiera sa súkromné a verejné. Politici si nevšímajú, kedy hovoria súkromne a kedy verejne, a myslím, že by si mali ten rozdiel uvedomovať,” hovorí jazykovedkyňa Slovenskej akadémie vied Lucia Molnár Satinská o jazyku a prejavoch politikov v dnešnej dobe.

“Nárečie by mi na pánovi Matovičovi prekážalo najmenej. Má nenávistné výroky voči niektorým menšinám, a to je neakceptovateľné. Nárečie je vyjadrenie identity. Kým tam nie je ohrozená zrozumiteľnosť, je absolútne akceptovateľné aj vo verejnom priestore, aby sa hovorilo nárečím,” dodáva Molnár Satinská.

“Napríklad sa rieši krstné meno Ľudovíta Ódora a jeho podoba. V bulvári vyšiel článok, že záhada jeho krstného mena. Scudzuje sa to a robí sa z toho nejaká obrovská vec. V maďarskej komunite na Slovensku je úplne bežná prax používať dve mená.

To nie je žiadna záhada, nie je to nič bombastické, je to bežná prax viacjazyčných ľudí. Je normálny Maďar zo Slovenska. Keďže sledujem maďarskú komunitu, pre mňa je zlomový moment, že sa stal premiérom,” komentuje Molnár Satinská debatu o tom, prečo premiér Ódor používa Lajos aj Ľudovít.

Ako používať správne generické maskulínum? Ako byť citlivejší v jazyku? A nepokazíme tým slovenčinu? Nie sme príliš prísni na vplyvy iných jazykov v slovenčine? A kedy bude spisovné slovo kľud? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s jazykovedkyňou Luciou Molnár Satinskou.