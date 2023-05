Kolíková: Bolo by veľmi pekné, keby prezidentka vymenila riaditeľa SIS

“Teraz sa ukazuje, že Sme rodina je už len bohapustý obchod. Úplne sa spreneverili hodnotám, ktoré sme mali v bývalej koalícii. Veľmi sa obávam, že tento návrh prejde. Pre tých, ktorí to presadzujú, je dôležité, aby generálny prokurátor takúto moc mal. Aby mohol zastaviť čokoľvek.

Tam je dokonca možnosť, aby mohol využiť paragraf 363 aj keď nedostane podnet. Veci, ktoré sú na ústavnom súde a sú preskúmavané zákony, aj tie majú okamžite skončiť, ak to prejde. Dať do národnej rady takýto návrh, ktorý rieši kľúčovo špeciálnu prokuratúru, trestný proces, konanie pred ústavným súdom, to je hrubosť, ktorú som už dávno nevidela.

Okrem toho, že chcú zastaviť vyšetrovanie korupčných káuz,” hovorí poslankyňa za SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková o návrhu Tomáša Tarabu na zmenu paragrafu 363.

“Je to pre mňa veľké sklamanie. Obrovské sklamanie. Ale bolo pre mňa vôbec veľkým sklamaním, ako sa pod jeho vedením advokátska komora stavala k celej veľkej súdnej reforme. Nechápala som postoj advokátskej komory, prečo tak bojovala proti spájaniu súdov v Bratislave. Takže tu boli viaceré ľudské sklamania," komentuje odchádzajúceho ministra Karasa Mária Kolíková.

Mala by nová ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová stiahnuť z parlamentu trestný zákonník? Čo hovorí na argumenty ministra Karasa o definícii znásilnenia? Čo by sa stalo, ak by prešiel návrh Tomáša Tarabu na úpravu paragrafu 363? A aké témy vlastne rieši SaS v kampani? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou za SaS Máriou Kolíkovou.