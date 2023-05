Maroš Žilinka: Paragraf 363 využíva presne tak, ako sa dalo čakať

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Maroš Žilinka patrí medzi najmocnejších a najviac komentovaných slovenských verejných funkcionárov. Ľudia, ktorí mu boli blízki, hovoria o jeho premene z odvážneho prokurátora, ktorý čelil kočnerovskej mafii na antihrdinu, cez ktorého sa vplyvní ľudia zbavujú trestného stíhania.



Žilinkovi dnes mnohí vyčítajú nielen sporné využívanie paragrafu 363, ale aj šírenie proruského naratívu a názorové prelínanie s tou časťou verejnosti, ktorej by sa mohol páčiť ako konzervatívny a antiamerický kandidát na prezidenta. On sám svoju prípadnú prezidentskú kandidatúru odmieta, ale viacerí poslanci i komentátor Marián Leško nepochybujú o tom, že generálny prokurátor dnes pracuje zjavne politicky a snaha získať post hlavy štátu by bola logickým vyústením jeho verejného pôsobenia.



Spôsob, akým Maroš Žilinka dnes využíva paragraf 363 v prípadoch prominentných politických osôb, udivuje mnohých ľudí. Nie je to však až takým prekvapením, keď sme sa bližšie pozreli na staré rozhodnutie, ktoré Maroš Žilinka v minulosti už urobil v prospech vplyvného podnikateľa z mečiarovskej éry. Bližší pohľad na jeho kariéru i kontakty s politikmi ponúka odpoveď na otázku kto je dnes Maroš Žilinka, kde sa začala jeho dráha a kam smeruje. Sledujte nový diel relácie Cez čiaru.