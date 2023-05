Prokopová: Naši rodičia neboli z teploty detí takí vystresovaní, vedeli to zvládnuť

"Myslím si, že je to hlavne preto, že strach a nedôvera voči vakcínam stále stúpa u mladej generácie rodičov. Možno je to práve tým, že ide o ochorenia, ktoré vďaka očkovaniu nepoznáme. Moja generácia lekárov osýpky ani nevidela, a to práve preto, že proti nim od roku 1969 očkujeme.

Takže rodičia si nevedia predstaviť, čo to ochorenie je a aké sú tam komplikácie," hovorí hlavná pediatrička ministerstva zdravotníctva Elena Prokopová o alarmujúcich číslach zaočkovanosti detí proti osýpkam, ktoré klesli pod 95 percent.

"V ambulancii sa o očkovaní veľa rozprávame. Nie som typ doktorky, ktorá ich vyhodí z ambulancie. Myslím si, že to nie je riešenie. Pokiaľ sa takto budem správať k rodičom, tak ich pre to očkovanie stratím navždy. Snažím sa rozprávať s nimi, poviem, že dobre, počkáme.

A vždy, keď prídu, otvoríme túto tému. Extrémne málokedy sa mi stane, že to dieťa nie je doočkované. Mne sa to osvedčilo. Pokiaľ to nie sú zarytí odporcovia očkovania, ktorých je asi päť percent v každej krajine, tak si to postupne povieme a dáme," dodáva Prokopová.

"Kedysi rodičia neriešili chorobu u dieťaťa tak intenzívne ako dnes. Aby som bola správne pochopená, keď sme my ako deti mali teplotu, neboli z toho takí vystresovaní. Vedeli zvládnuť teplotu, zvracanie, hnačku, lebo na to boli naučení z domu od predchádzajúcej generácie.

Teraz sa tá generácia rodičov naozaj bojí o deti, čo im neberiem, ale ako keby to všetko potrebovali mať osvedčené, opečiatkované. Rozumiem prečo, ale nie sme schopní im takúto pozornosť poskytnúť," vysvetľuje Elena Prokopová a dodáva, že pediatrov je málo a toľko pozornosti pacientom poskytnúť nevedia aj keby chceli.

Ako vyzerajú osýpky? Prečo sa rodičia boja očkovať deti? Uškodil očkovaniu covid a vakcíny na covid? Prečo by nešla s dieťaťom na kiahňovú párty? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s pediatričkou Elenou Prokopovou.