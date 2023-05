Čepček: Prieskumy o interrupciách? Občania nevedia čo sú to interrupcie

Poslanec Martin Čepček vysvetľuje, prečo opakovane predkladá nepopulárny návrh o obmedzení interrupcií.

"Vedia občania Slovenska, čo sú to interrupcie? By ste sa čudovali," hovorí poslanec Martin Čepček na otázku, v koho záujme predkladá zákaz interrupcií, keď v prieskumoch vychádza, že ľudia zákaz interrupcií nechcú.



"Akékoľvek tranzície ovplyvnia náš život na Slovensku a našich detí. Ak si dieťa prečíta že si môže zmeniť meno, lebo sa cíti ako žena a pritom je muž. Toto je len krôčik k tomu, aby sa to dalo. My spravíme jednu legislatívnu zmenu, postupne spravíme ďalšiu a za pár rokov tu máme čo sme nechceli. Že sa bude vo veľkom meniť pohlavie," hovorí o zákaze zmeny pohlavia a rodného čísla v občianskom konzervatívny poslanec Martin Čepček.



"Ja si Juraja Jakubiska vážim, to musím povedať. Ale narážal som na to, že my deti vystavujeme problému nahoty. Nemáme na to presne stanovené pravidlá. Bátoryčka nie je vhodná pre deti. Mohli by to zhodnotiť rodičia, ale prečo by mal byť vysielaný pred dvadsiatou druhou?" hovorí Čepček o návrhu obmedzovať porno v televízii.



Ako sa pozerá na konflikt na Ukrajine? Prečo je proti vojenskej pomoci Ukrajine? Aký má zmysel dokola predkladať zákaz interrupcií, keď ľudia zákaz nechcú? Ako ľudí ovplyvní, ak by si niekto zmenil pohlavie v občianskom? Koho záujmy v parlamente vlastne háji? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Martinom Čepčekom.