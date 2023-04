Šeliga: KDH odmietlo Záborskú, preto vidím nádej, že by sa mohlo podariť spojiť sa

"Myslím si, že ak by sa podarilo spojenie s KDH, treba férovo povedať - pozrite, toto sú ľudia z KDH na kandidátke, toto sú ľudia z Demokratov. A po voľbách môžu pokojne vzniknúť dva poslanecké kluby, tak ako to majú v Česku," hovorí Juraj Šeliga o jednej kandidátke s KDH a o tom, ako by to fungovalo.

"Keď KDH hovorí, že nezobralo Záborskú preto, že sa málo vymedzila od Matoviča, tak oni ponúkali Hegerovi dvojku. Som si istejší, že by sa spojenie Demokratov a KDH mohlo podariť, lebo v momente ako nezobrali Záborskú a KÚ, dúfal som, že sa chcú viac posunúť do stredu. Vieme, aký prúd reprezentuje KÚ, a ja práve preto vidím nádej, že by sa to mohlo podariť," dodáva Šeliga.

Stačí pokračovať v politike s argumentom, že stúpajú preferencie Robertovi Ficovi? Nemali sa Demokrati vymedziť voči Igorovi Matovičovi? Nebola chyba vylúčiť zo spolupráce Hlas? A čo s návrhom na disciplinárne stíhanie Maroša Žilinku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jurajom Šeligom, ktorý odišiel zo strany Za ľudí a vstúpil k Demokratom Eduarda Hegera.