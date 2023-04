Rektor Števček: Netoleroval by som, ak by učiteľ hovoril, že queer ľudia nemajú mať práva a je to zvrátené

"Rozumiem niektorej časti spoločenského aj politického spektra, že nepochopenie tej problematiky a nedostatočná diskusia môže viesť k tomu, že niekto sa môže cítiť ohrozený. Naša univerzita hovorí, že je otvorená. Že je tu súťaž názorov a žiadny nemôže byť dominantný.

Univerzita má byť otvoreným prostredím, kde sa prezentujú rôzne názory. Nikdy by som nepripustil, aby akákoľvek ideológia bola na univerzite dominantná. Takto to byť nemá," hovorí rektor Univerzity Komenského Marek Števček o kritike konzervatívnych médií, ktoré už niekoľko týždňov píšu články o pláne rodovej rovnosti na univerzite.

"To je absolútne za čiarou. To by sa snáď ani nemohlo stať. Dúfam, pevne verím. Toto by som netoleroval," odpovedá rektor Števček na otázku, čo by urobil, ak by nejaký vyučujúci na prednáške povedal, že gejovia a lesby by nemali mať žiadne práva a je to zvrátené.

"Ľudia sa boja, že zrazu im dáme rozkazom, že odteraz si toto musíte myslieť. To robiť nebudeme. Ale za plánom rodovej rovnosti si skutočne stojím. Je to len rozmenenie na drobné princípu nediskriminovať nikoho podľa žiadnych kritérií. A to ani na základe rodových," dodáva Števček.

Ako vznikla kritika plánu rodovej rovnosti, ktorý už platí viac ako rok a konzervatívci si ho všimli až teraz? Mohla by sa na univerzite konať aj konzervatívna konferencia? Ako nájsť dialóg medzi konzervatívcami a liberálmi na pôde univerzity? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s rektorom Univerzity Komenského Marekom Števčekom.