Naď: Matovič by už nemal byť člen vlády, ale rokovať s OĽaNO o koalícii si viem predstaviť

"Akékoľvek spájanie bude realizované, garantujeme minimálne túto úroveň ľudských práv a kultúrno-etických tém, aká je teraz. Alebo ešte viac. Určite nepôjdeme cestou zakazovania interrupcií. Určite nie. Ak by sa KDH chcelo dohodnúť, tak povieme, že toto je pre nás červená línia," hovorí o rokovaniach Demokratov s KDH minister obrany Jaroslav Naď.

"Práve preto, že sa bojíme, čo by Ficova aj Pellegriniho vláda narobila s naším zahranično-politickým postavením, sa to snažíme vyriešiť systematicky. Verím, že jeden zo záverov summitu v júli bude, že všetkým štátom, ktoré sú na východnej hranici aliancie, budú systémy protivzdušnej obrany dávané systematicky.

Nie na základe dobrých vzťahov s Nemcami alebo Američanmi. Bolo by to vyriešené jedným paušálnym rozhodnutím a dokonca, ak to bude záver summitu, tak to schválime ešte pred voľbami.

Rokujeme o tom, a bez ohľadu na to, aká tu bude vláda, naši spojenci budú chrániť naše nebo kým obstaráme vlastné systémy," dodáva Naď k tomu, či by sa stiahli spojenci zo Slovenska, ak by ďalšia vláda zmenila zahranično-politické smerovanie Slovenska a nemala by jasný postoj k vojne na Ukrajine.

Ako pokračuje rekonštrukcia Sliača, Kuchyne aj prešovskej základne? Čo všetko ešte nakúpi ministerstvo obrany vojakom? Ako vyzerajú rokovania s KDH o spájaní s Demokratmi? A vie si predstaviť ďalšiu koalíciu s Igorom Matovičom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom.