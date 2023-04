Doležal: Uráža ma zaujatá predpojatosť bez kritického myslenia za to, že som nominant Sme rodina

"Neviem, prečo mi nedôverujú. Asi preto, že som nominant Sme rodina. Táto zaujatá predpojatosť bez štipky kritického myslenia ma uráža. To nie je konflikt ÚHP a ministra dopravy," hovorí minister dopravy Andrej Doležal o vete prezidentky k jeho zákonu, v ktorom chce z niektorých projektov diaľníc vynechať posudzovanie Útvaru hodnoty za peniaze.

"Mohol som si to ustrážiť, neustrážil som si to. Diskutoval som s poslancami Sme rodina. Aj tak to nemení, nenásobí. V konečnom dôsledku sa ukázalo, že to dalo zbytočne do celého procesu pachuť. Druhý raz by som to neurobil," dodáva Doležal k pozmeňujúcemu návrhu poslankyne Sme rodina Hajšelovej, ktorá do zoznamu doplnila aj úseky diaľníc, ktoré nie sú rozpracované.

"Môže tam byť aj urazená ješitnosť pracovníka exÚHP. Konkrétne možno Štefan Kiss. Troch ma to hnevá, lebo s pánom Kissom som mal veľmi korektnú spoluprácu, práve my dvaja sme vojnovú sekeru zakopali. Trocha ma to mrzí, ide do toho trocha politika, do nominanta Sme rodina si treba kopnúť," tvrdí Andrej Doležal.

O čom je konflikt s analytikmi ÚHP? Prijíma kritiku od Mikloša, Ódora a prezidentky Čaputovej? Prečo predkladal zákon cez poslanca Svrčeka? A nemal si ustrážiť, aby Sme rodina nedávala v druhom čítaní pozmeňovák? Bude ešte pokračovať v politike? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom dopravy (nom. Sme rodina) Andrejom Doležalom.