Nerudová: Keď sa žena ozve je hysterka, keď je ticho tak je slabá

Trikrát za deň sa ma pýtali, či som ako Zuzana Čaputová, vraví česká prezidentská kandidátka.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

"Ja som sa stretávala s poznámkami, že či deťom robím desiatu do školy a kto sa s nim učí. Najväčšie pozdvihnutie prišlo vtedy, keď sa deti zapojili do kampane. Keď som začala byť obviňovaná, že som nezodpovedná matka, lebo nedokážem domyslieť, že čo deťom hrozí. A ja som trpezlivo vysvetľovala, že keď kandiduje žena, ktorá je matka, tak na rok deti neodloží niekam preč. A je zvláštne, že mužských kandidátov sa nikto nepýta kde majú deti a kto sa o ne stará," hovorí politička a ekonómka Danuše Nerudová o kampani na českú prezidentku a stereotypoch, ktorým ako žena v kampani čelila.



"Vy tu máte Fica, my máme Babiša. A ja vyvyniem maximálne úsilie, aby mladá generácia prišla voliť a aby v ďalších voľbách nezvíťazil Andrej Babiš," dodáva Nerudová k tomu, že bude zrejme kandidovať v eurovoľbách.



Je Česko viac mizogýne ako Slovensko? Čo zažívala počas kampane na prezidentku? Prečo ju neustále porovnávali so Zuzanou Čaputovou? Ako sa pozerá na protesty vo Francúzsku proti dôchodkovej reforme? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Danušou Nerudovou, političkou a ekonómkou.