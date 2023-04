Yxo Dohňanský: Sme samobičujúci národ. Prajem Slovákom, aby sa viac usmievali

"Vždy, keď sa spomenie Ďuďo, mi príde úzko. Na jednej strane to bolo veľmi náročné, aj sa nabudiť, aj začať. Paradoxne nám pomohla korona, keď sme sedeli doma. Začali sme zbierať nápady, pesničky.

Zrazu z toho bolo veľa nápadov a začali sme skladať. Bolo to náročné, ale preklopilo sa to do toho, že sme mali obrovskú radosť, keď sme prišli do štúdia," hovorí Tomáš Yxo Dohňanský o novom albume skupiny Hex, ktorý vyšiel po prvýkrát bez speváka Ďuďa.

"Sme samobičujúci národ, ľudia si nevážia, čo majú. Aj tí, ktorí nemajú peniaze, aj tí, ktorí majú peniaze. Celé sa to po 89 zle naštartovalo, ale nie je to len vec Slovenska. Viac sa ide na výkon, ako na nejaké pocity. Strašne chceme mať všetko, autá, chaty.

Pritom by nám fakt mohlo stačiť trocha menej a hlavne byť k sebe milší. Doprial by som ľuďom, aby mohli odcestovať do Thajska a pozrieť sa na rybára, ktorý nemá nič, len plechovú búdu. A celý čas sa na vás usmieva a fakt je to úprimné. Prajem Slovákom, aby sa viac usmievali," hovorí Yxo Dohňanský.

"Nikdy sme vo vysokej politike ako kapela nikoho nepodporovali. Drobu a Valla poznám veľmi dlho. Nemusím s nimi vo všetkom súhlasiť, ale obaja to robia naozaj poctivo.

Vo veľkej politike je toľko svinstva. Je tam kopec zlodejov, kopec bláznov a mám z toho veľmi zlý pocit. Nebudeme nikoho podporovať, a ani sme to nikdy nerobili," odpovedá Tomáš Dohňanský na otázku, či by podobne ako Valla a Drobu podporil aj niekoho vo veľkej politike.

Aké ťažké bolo pre speváka Šarkana nahradiť Ďuďa? Koho bolo najťažšie prehovoriť na spoluprácu na novom albume Hexu? Zmenili by po čase niektoré texty, ktoré majú 30 rokov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Tomášom Yxom Dohňanským zo skupiny Hex.