Spáč: Prekvapil ma argument sudcov v Čadci, že nemáme právo ich kritizovať

"Prekvapil ma argument sudcov v Čadci, že nemáme právo ich kritizovať. Prekvapilo ma to aj preto, že to robíme niekoľkokrát a až teraz zistili, že nemáme právo to robiť. Takéto reakcie v minulosti neboli.

Bolo toho výrazne menej a nikdy to neboli takéto listy a výzvy. Jeden z argumentov, ktorí majú v liste, je, že súd funguje od polovice 19. storočia a z toho dôvodu by nemal byť zrušený," hovorí predseda správnej rady Transparency International Slovensko Samuel Spáč, ktorý pracoval na rebríčku sudcov.

"Bolo by skvelé, keby sa mali sudcovia odvahu ozvať v situáciách, keď im niečo nerobí dobré meno. Nemyslím si, že hodnotenie Transparency International je to, čo im nerobí dobré meno. Holandsko je štyrikrát väčšou krajinou ako Slovensko.

Slovensko má 54 okresných súdov, Holandsko má jedenásť prvostupňových súdov a tú zmenu iniciovala tamojšia súdna rada, ktorá je z polovice zložená zo sudcov," dodáva Spáč.

Kto skončil v rebríčku sudcov najhoršie? A čo s takými sudcami? Prekvapila ho kritika Súdnej rady aj Okresného súdu v Čadci? Na základe čoho hodnotili sudcov v rebríčku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Samuelom Spáčom, predsedom správnej rady Transparency International Slovensko.