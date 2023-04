Zamestnávateľ Lelovský: Zabudnite na encyklopedické vedomosti. Hodnotné je vedieť sa dobre spýtať

"18,5 percenta detí sa nikdy nezapojilo do dištančného vyučovania. Prevažne preto, že nemali na čom. Aj keď sa pokúsite pripojiť cez mobil, nie je to reálne vyučovanie. Je to malé, nevidíte obsah, neviete sa zapojiť. Potrebujete počítač alebo tablet s klávesnicou," hovorí Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov.

"Na Slovensku je 845 stredných škôl, kde je 200-tisíc žiakov. Tak veľa malých škôl nie je nikde na svete, len na Slovensku. Keby sme dostavali diaľnicu do Košíc, každých 633 metrov bude stredná škola. Na takú malú krajinu máme toľko veľa stredných škôl.

Musíme s tým niečo urobiť, bezpodmienečne musíme zreformovať sieť škôl. Pospájať malé stredné školy do väčších celkov," dodáva Lelovský ku kurikulárnej reforme, ktorú by doplnil aj o reformu siete škôl.

"Odkedy máme internet a umelú inteligenciu, to je radikálna zmena. Doteraz bola hodnota, či niekto má alebo nemá vedomosť či informáciu. Dnes každý jeden človek na svete, ktorý má prístup k internetu, informácie získa v priebehu sekundy. Všetci majú prístup k informácii v rovnakej rýchlosti a kvalite.

Dôležité je vedieť sa dobre spýtať. Zabudnite na to, že mať encyklopedické vedomosti je hodnotné. Nie je. Hodnotné je získať správne informácie a vytvoriť z nich novú hodnotu. To je dôležité," hovorí Lelovský o radikálnych zmenách v spoločnosti.

Čo prinesie kurikulárna reforma? Čo učíme dnes deti na informatike na školách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov Máriom Lelovským.