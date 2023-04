Podroužek o AI: Príde vytriezvenie, veľký problém je zhromažďovanie moci úzkej skupine ľudí

"Málokto dnes na to myslí. Veľká časť ľudí je ešte stále vo fáze poblúznenia, že čo všetko to dokáže. Menej sa myslí na energetickú, environmentálnu stopu. Naozaj tie systémy ako GPT generujú nezanedbateľnú uhlíkovú stopu, a to je len pri natrénovaní. A teraz si predstavte, že to používa 100 miliónov ľudí," hovorí odborník na etiku umelej inteligencie Juraj Podroužek z KINITu.

"Môžeme naozaj nabehnúť na vidly. Napríklad, keď hovoríme o Open AI, Microsoft, Google, ešte pred pár rokmi mali AI etické komisie. Teraz sú správy, že Microsoft prepustil takmer celý etický tím, ktorý mal.

Zhromažďovanie moci úzkemu okruhu ľudí je naozaj problém. A netreba ho zahmlievať," dodáva Podroužek k tomu, že firmy, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu, vedie len niekoľko ľudí a v ich rukách sa koncentruje moc podobne, ako pri sociálnych sieťach a Zuckerbergovi.

Čoho sa báť pri umelej inteligencii? Koho nahradí? Ako reálne je, že sa umelá inteligencia osamostatní? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jurajou Podroužekom, odborníkom na etiku umelej inteligencie.