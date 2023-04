Harbuľák: Ľudia výrazne šetria už aj na tom, či pôjdu na obed. Varia si doma

"Pomohlo nám, že sme zjednodušili spôsob, ako Ukrajincov zamestnať. Nebolo to na začiatku také jednoduché, no musím pochváliť ministerstvo. Keď sme sa na jeseň minulého roka pýtali na ústredí práce, koľko odídencov u nás pracuje a našlo uplatnenie, bolo to okolo desať percent, čo je fajn.

A napriek tomu, že časť voľných miest obsadili Ukrajinci, neznižujeme mzdy a nezobrali nikomu prácu. Vôbec to nie je pravda, potvrdzuje sa, že obsadzujú tie miesta, o ktoré Slováci nemajú záujem," hovorí Marek Harbuľák, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií.

"Čo sa týka návštevnosti reštaurácií, tam vidíme výrazné šetrenie. Napríklad táckarne, menučkárske reštaurácie. Ľudia si radšej uvaria doma. Vidíme to hlavne v regiónoch mimo Bratislavy, kde sú priemerné mzdy nižšie. Naozaj sa výrazne šetrí už aj na tom, či pôjdem alebo nepôjdem na obed," dodáva Harbuľák.

Ako sú na tom hotely a reštaurácie? Prečo nedostali dotácie za zvýšené ceny energií za posledný štvrťrok 2022? A dá sa donekonečna všetko dotovať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Asociácie hotelov a reštaurácií Marekom Harbuľákom.