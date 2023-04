Matej Tóth mu zaplatil sústredenie, teraz súťaží na vrcholných podujatiach

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/PKmC5dbzIWw

Daniel Kováč pochádza z Tvrdošoviec a venuje sa atletike. Konkrétne chôdzi. Je to reprezentant Slovenskej republiky na 20 kilometrov, 35 kilometrov a 50 kilometrov. K chôdzi sa dostal v roku 2016, keď sa Matej Tóth stal v Pekingu majstrom sveta v chôdzi. Matej ho inšpiroval.

Daniel mal komplikované detstvo. "Je nás dvanásť súrodencov. Môj ocino zomrel, keď som mal tri roky. Mamina to nezvládla, tak nás siedmich musela dať do detského domova. Po troch mesiacoch sa postavila na nohy a vzala nás z detského domova. To som mal deväť rokov. Na detský domov spomínam veľmi zle. Snažím sa vymazať si všetky spomienky, lebo to bolo naozaj najťažšie obdobie môjho detstva."

Daniel však, aj napriek ťažkým podmienkam, neostal pri sebaľútosti a začal so športom. "Boh mi dal talent na vytrvalosť a v tom sa zdokonaľujem. Po ôsmych mesiacoch trénovania som sa dostal až na majstrovstvá sveta v chôdzi." Rozhovor moderujú Daniel Bunda a Michelle Kubištová.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.