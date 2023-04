Krajčovič: Maslo z Nemecka je lacnejšie ako zo Slovenska. Naši potravinári nie sú konkurencieschopní

"Keby štát určil, alebo akokoľvek by sme sa dohodli, aké produkty zastropovať, bolo by to protisúťažné konanie. To je ten kartel, o ktorom politici dnes radi hovoria. Ak by sme vybrali jednotné potraviny, bolo by to protisúťažné konanie, čiže v rozpore so zákonom.

Vtedy by každému subjektu hrozila pokuta vo výške desať percent obratu. Nikto príčetný by do takého rizika nešiel. To sa proste nedá. Sme v nejakom priestore, kde platí legislatíva.

Sme v neregulovanom odvetví a štát nemôže takýmto spôsobom regulovať, a my sa nemôžeme takýmto spôsobom koordinovať," hovorí Martin Krajčovič, prezident Aliancie moderného obchodu, o spôsobe, akým reťazce zastropovali ceny vybraných potravín.

"Neviem si predstaviť, akým legálnym spôsobom by sme pokračovali v tejto debate o určovaní cenotvorby, keď vieme, že je to nelegálne," dodáva Krajčovič o rokovaniach s ministrom Vlčanom.

"Konkurencieschopnosť chýba. Máme miliardový investičný dlh. Naši potravinári robia na starých, energeticky náročných strojoch, potrebujú viac personálu na obsluhu. V zahraničí robia v plnej automatizácii, majú nízkoenergetické stroje a nízke náklady.

Ako je možné, že dnes je maslo z Nemecka lacnejšie ako zo Slovenska? A hoci musí cestovať z Nemecka na Slovensko, nákupná cena je nižšia," opisuje problémy s potravinami na Slovensku Krajčovič.

Prečo zastropovali reťazce aj pivo a víno? Nemohli sa dohodnúť na základných potravinách, ktoré by zastropovali? Ako sa pozerajú na riešenia, s ktorými prichádzajú poslanci? A čo hovoria reťazce na legislatívnu smršť o príplatkoch za nočnú prácu a zákaze nedeľného predaja? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Asociácie moderného obchodu Martinom Krajčovičom.