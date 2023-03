Gröhling: Záborská prináša návrhy, ktoré ubližujú ľuďom. Je to pre mňa nepochopiteľné

"Pre mňa je to úplne uzatvorená téma, pokiaľ neurobí pán Korčok svoje rozhodnutie. Pre mňa to momentálne ani nie je téma, je uzavretá už niekoľko mesiacov," hovorí exminister školstva a poslanec za SaS Branislav Gröhling o tom, či sa do volieb na kandidátke SaS objaví Ivan Korčok.

"Chápem, že politik prinesie návrh zákona, ktorý pomáha ľuďom. Chápem, že prinesie návrh zákona, ktorý pomáha jeho voličom. Nejako by som si vedel aj ospravedlniť, že prinesie nejaký zákon, ktorý sa jemu páči.

Ale nedokážem pochopiť, prečo jedna poslankyňa prináša návrhy zákonov, ktoré ubližujú ľuďom. Pani Záborská prináša návrhy, ktoré ubližujú ľuďom. Je to pre mňa nepochopiteľné," hovorí Gröhling.

V čom minister Horecký ustúpil SaS v školskom zákone? Prečo by škôlka nemala byť podmienená trvalým pobytom? Záleží na tom, či je v zákone zákaz segregácie, ak sa u nás aj tak roky deje? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Branislavom Gröhlingom, poslancom za SaS.