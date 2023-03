Ekonóm Šramko: Poslanci emotívne schvaľujú zákony bez toho, aby poznali ich dopady

"Ja by som žiadny dramatický scenár nerobil. Centrálne banky dnes majú dostatočné nástroje na to, aby zvládli aj významnú paniku. Nemyslím si, že by mohla nastať totálna dráma," hovorí ekonóm a bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko o krachu bánk v Spojených štátoch amerických.

"Veľakrát emotívne poslanci schvaľujú zákony bez toho, aby poznali ich dopady. Prinášajú ďaleko väčšie negatíva, ako si oni myslia. A je to výsledok procesu, ktorý je málo otvorený, málo transparentný, nie sú dobré analýzy dopadov.

Ak diskutovať o nejakom bankovom odvode, tak transparentne. A nie takto narýchlo poslaneckými iniciatívami navrhovať niečo, čo potom môžeme oľutovať. Samozrejme, že keď je bankový sektor takto zneistený, každá jedna informácia môže ešte viac zneistiť," dodáva Šramko.

"Som šokovaný, že tá kvalita poslancov si vôbec trúfne vôbec robiť návrhy, ktoré znamenajú veľmi negatívne vplyvy. Nechcem brániť, aby poslanci mali možnosť navrhovať nejaké zákony, ale mali by tam byť nejaké pravidlá, ktoré by zabránili tomu, aby boli dramatické dopady," tvrdí Šramko.

Ako sa pozerá na európske banky? Je kríza najmä americký problém? A ako veľmi sú problémy európskych bánk len hystéria? Aká je prognóza inflácie na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ekonómom a bývalým guvernérom Národnej banky Slovenska Ivanom Šramkom.