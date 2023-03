Procházka: Agresivity je veľa a radi ju pestujú aj tí, ktorí si myslia, že sú lepší

"My euroatlantisti sme v menšine, a myslím si, že sa to v nejakom bode ukáže aj vo voľbách. Myslím si, že je hlúpe a extrémne rizikové, aby sme práve my otvárali dvere manipulatívnym a silovým riešeniam.

A aby sme práve my tej väčšine ponúkali možnosť presadiť si osobnú predstavu o správnom a dobrom pred zákonom," hovorí ústavný právnik Radoslav Procházka o tom, že darovanie migov na Ukrajinu mal schváliť aj parlament.

"Táto vláda v tomto nie je až taká iná ako tie predošlé. Áno, pomer skrátených legislatívnych konaní bol bezprecedentný. Ale to nie je ten podstatný rozdiel, že by z hľadiska legislatívy bola táto vláda až o toľko horšia. Rozdiel je v tom, že sa zaklínala morálkou a odbornosťou a hovorila, že presne toto nebude robiť.

Do dvoch programových vyhlásení si napísala záväzok k presne opačným praktikám a metódam. Očakávania sú dôležité, a tu je rozdiel medzi očakávaniami a realitou priepastný. Preto je to možno také bolestivé. A okrem toho morálneho je tam aj pragmatický rozdiel.

Naozaj si myslím, že pre vás, pre mňa, pre kaviareň je práve vernosť pravidlám a demokratický právny štát tou hlavnou a možno dnes už poslednou záchranou. A časť lepšieho Slovenska si nevie uvedomiť, že schvaľovaním manipulatívnych riešení otvárajú dvere čomusi, čo ich môže škaredo zaskočiť," dodáva Procházka.

"Toto paradoxne môže viesť k zníženiu dostupnosti výnimkových liekov. Závisí to od reálnych čísel. Ak je nejakých ľudí s chorobou, ktorá vyžaduje drahý liek, 50 a keď ich je 4000, poisťovňa vie, že keď ho dá jednému, tak ho musí dať všetkým ostatným. Tak to nedá ani prvému.

Ten paradoxný dôsledok je to, že si budú veľmi prísne strážiť, či vôbec tomu prvému ten liek schvália," komentuje rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V o drahom lieku na výnimku pre malú Editku Radoslav Procházka.

Prečo neobstojí argument vlády, že parlament na poslanie migov na Ukrajinu nepotrebuje? Mali by sme obmedziť novelizovanie ústavy? Kde sú hranice slobody slova? A ako zmení rozsudok v prípade malej Editky zdravotné poisťovne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ústavným právnikom Radoslavom Procházkom.