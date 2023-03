Klus: Prekvapilo ma, že premiér posiela odkazy cez médiá. Ak chce, kandidatúru stiahnem

"Je to hanba. Určite áno. Som stále v šoku, že čo sa vlastne udialo. Nečakal som, že to dopadne takto. Ak si to bude pán premiér priať, neviem si predstaviť, že budem pokračovať bez jeho podpory.

Som prekvapený, že takéto odkazy posiela cez médiá a nestretne sa najprv so mnou, tak ako sa patrí," hovorí poslanec Martin Klus, ktorý neuspel v Bruseli na vypočúvaní do Európskeho súdu audítorov.

"Naozaj nemám pocit, že by som tam robil hanbu. Ale zároveň tvrdím, že to, čo sa stalo, som mal len minimálnu šancu ovplyvniť," dodáva Klus. "Priznávam, že to nevyšlo, ale treba dodať, prečo to nevyšlo," hovorí exposlanec SaS a tvrdí, že išlo o pomstu Richarda Sulíka.

Prečo sa vôbec hlásil na takúto pozíciu? Nie sú to o Richardovi Sulíkovi konšpirácie? Neprecenil svoje schopnosti? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom NR SR Martinom Klusom.