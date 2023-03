Sulík: Klusa nekomentujem, no nemôžete dať očného chirurga riadiť atómovú elektráreň

"Myslím si, že to je obyčajná prachsprostá kartelová dohoda. Skúmame práve, či nepodáme podnet na protimonopolný úrad. Najprv zvyšovali ceny, a potom veľkoryso prídu, že ich idú zastropovať. To je normálne cynické zdieranie ľudí," hovorí predseda SaS Richard Sulík o zastropovaní cien reťazcami, ktoré zastropovali aj víno a pivo, a vysoké ceny.

"S Marekom Prchalom som v kontakte. Viac vám teraz nepoviem, je to interná záležitosť. A po druhé, ak tá dohoda bude naozaj finálna, on to oznámi svetu. A budeme to oznamovať svetu spôsobom, aký si on vyberie," dodáva predseda strany k tomu, či im bude robiť kampaň bývalý Babišov mediálny guru.

"Korčok dostal ponuku a tá naďalej platí. Čo mňa ukľudnilo, že mi aj pred nedávnom potvrdil, že určite nepôjde do žiadnej inej strany, ani na žiadnu inú kandidátku. Považujem to za prísľub, na ktorý sa spolieham," hovorí Sulík.

Čo bude hlavná téma kampane? Čo hovorí na debakel Martina Klusa v Bruseli? Bude jediný kandidát na predsedu SaS? Stojí dohoda o predčasných voľbách za legislatívnu smršť, ktorá je v parlamente? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS Richardom Sulíkom.