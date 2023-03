Ekonóm Karpiš: Aj najsilnejšia banka by kľakla, ak by veľký počet ľudí išiel vybrať peniaze

"Aj najsilnejšia banka, ak by si dostatočné množstvo ľudí išlo vybrať peniaze, kľakne," hovorí analytik a ekonóm INESS Juraj Karpiš o situácii v bankovom sektore po krachu Silicon Valley Bank.

"Treba diverzifikovať banky. Ak máte do 100-tisíc, je to garantované štátom. Do 100-tisíc v jednej banke na jednu osobu garantuje štát. Čiže, ak má niekto viac peňazí, treba ich dať minimálne do viacerých bánk. Univerzálna rada je diverzifikácia," radí ľuďom Karpiš.

"Politici si zvykli veľa míňať. Stredný scenár podľa mňa je, že budeme mať dlhšie vyššiu infláciu. Aj keď teraz asi klesne, ale k nízkym inflačným scenárom s nízkymi úrokmi sa tak skoro nevrátime.

Prichádza finančná zima. Rast úrokov, asi začne rásť aj nezamestnanosť, niektorí nebudú dávať splácanie pôžičiek, zastavia sa ceny nehnuteľností," predpovedá analytik Karpiš a dodáva, že všetko toto by sa dialo aj bez vojny na Ukrajine.

Čo sa vlastne stalo v USA v bankovom sektore? Ako sú na tom európske a slovenské banky? Čo by odporučil bežným klientom bánk? A opakujeme tie isté chyby, ako počas krízy v 2008? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom INESS Jurajom Karpišom.