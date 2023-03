Ako trinásťročný povedal otcovi, že chce mať televíziu. Vysiela už štyri roky

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WkDreMgLJEY

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s Kristiánom Kroščenom. Má sedemnásť rokov a v trinástich založil v Hrabušiciach svoju vlastnú televíziu TV Rebel. Môžete si ju pozrieť na Youtube REBEL TELEVÍZIA OFFICIAL. Začínal na sto divákoch. Dnes ich je tisíc, a to televízia funguje iba štyri roky.

Kristián je veselý chlapec, ktorému nechýba sebavedomie. Je ten typ človeka, ktorý si v jednu sekundu niečo zaumieni a druhú to aj urobí. "Nápad s televíziou? Bolo to trinásteho januára 2018. Môj otec zhodil strechu a začal robiť podkrovné izby. Ja som ho stopol, keď už to mal hotové - stop tu bude televízia. A je tam dodnes. Už štyri roky."

Rozhovor moderujú Daniel Bunda, Teri Čikoš a Michelle Kubištová, ktorá pripravila o mladých, inšpiratívnych Rómoch a Rómkach z AKANA - TERAZ aj knihu rozhovorov.

Všetky rozhovory z cyklu nájdete na stránke projektu AKANA - TERAZ.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.