Paralympionička Farkašová: Ľudia mi na prvú fotku v Let's dance písali, že škúlim naschvál

"Najmä v období, keď som začala chodiť do školy, som zažila veľa neprijatia, posmechov, ponižovania aj šikany zo strany mojej pani učiteľky. Ťažko som to ako dieťa znášala a prežívala. Veľmi som chcela cítiť, že som rovnako hodnotná, že som v poriadku taká, aká som.

Veľmi som sa snažila vo veľa veciach rovnať rovesníkom. Nechcela som žiadne úľavy, chcela som všetko robiť ako ostatní. Akurát som sa nestretla s pochopením a práve aj s tou pani učiteľkou.

Nevedela vstrebať, že nechodím do špeciálnej školy, a možno aj zo strachu so mnou nevedela pracovať, nevedela, ako to so mnou zvládne. A snažila sa ma svojím správaním vyštvať. Ako dieťa som to veľmi ťažko znášala," hovorí paralympionička Henrieta Farkašová, ktorá tancuje v šou televízie Markíza Let's dance.

"Hneď pútam pohľad a vidno, že mám iné oči. Riešila som, či som pripravená, že to ľudia budú komentovať. Či to príjmu. Väčšinou sú pozitívne reakcie, ale čítala som aj komentáre, že nemám v takejto šou čo hľadať. Niekoho rušili moje oči, že prečo mi nedajú okuliare, aby mi to zakryli.

Viacerí si mysleli, že škúlim naschvál. Na tom som sa smiala, že ako to ľudia vnímajú. Zdravotne znevýhodnených stále odstrkujú na okraj, mali by sme na tom popracovať," hovorí Farkašová o tom, čo všetko zvažovala, keď jej zo šou zavolali, aby tancovala.

Nebála sa, že televízia bude hrať na emócie s jej zdravotným znevýhodnením? Ako znášala šikanu od učiteľky na základnej škole? Ako sa dostala k lyžovaniu a prečo s ním minulý rok skončila? Ako sa orientuje na parkete a v čom jej pomáha jej tanečný partner Marek Klič? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s paralympioničkou Henrietou Farkašovou.