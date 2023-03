Exministerka Kalavská: Som nahnevaná. Ak by lekári videli víziu, do Borov by pracovať nešli

"Nie som prekvapená. Som nahnevaná. Keby tí lekári, moji kolegovia, mali víziu, stavali sa Rázsochy, videli by už nejaký pohyb, skelet, asi by tri či štyri roky počkali a šli tam.

Ale keďže mnohí lekári neveria vízii Rázsoch, sú ľahšie náchylní, aby šli pracovať do Borov," hovorí exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská o odchode zdravotníkov z Univerzitnej nemocnice v Bratislave do nemocnice Penty Bory.

"Je to neschopnosť štátu. Neschopnosť tých, ktorí to takto nastavili. Oveľa jednoduchšie sa teraz spravoval rezort, keď mali financie. Konečne niečo mohli urobiť. Ak to premrháme, je to strašná hanba. Je podľa mňa zlyhanie ľudského faktora, že tie termíny boli zle nastavené. Je to manažérske zlyhanie," hovorí o projekte Rázsoch Kalavská.

Ako sa pozerá na reformu nemocníc, ktorú sama chcela presadiť? Stihnú sa podľa nej Rázsochy? Prečo skončil Lengvarský? A čo s takou hlbokou krízou v zdravotníctve robiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou.