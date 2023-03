Komik Makovický: Skúsil som si podľa rád zabehať. Bol som stále depresívny, len so svalovicou

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

"Skúsil som si zabehať, nefunguje to. Bol som depresívny a so svalovicou. Režim vie pomáhať. Sú individuálne faktory, aký pevný ten režim musí byť. A zároveň to musí byť prispôsobené tomu, čo človeku pomáha. Môj režim zahŕňa čas strávený osamote, ktorý potrebujem a pomáha mi," hovorí komik a copywriter Matej Makovický o svojom živote s depresiou.

"Politika býva často veľmi dobrá téma. Ľudia sú naštvaní úplne na všetkých politikov. V niektorých menších mestách by som neotváral témy psychického zdravia.

Mám nejaké vtipy o maskulinite, ale to je koncept, ktorý by som musel niekde dodatočne vysvetľovať. Preto radšej idem do niečoho bezpečnejšieho, ľudia sa chcú baviť," dodáva Makovický a hovorí, že témy humoru prispôsobujú mestám, v ktorých vystupujú.

Ako vyzerá depresia? Ako sa s ňou žije? A dá sa z nej robiť humor? Kde sú hranice humoru a sú vôbec nejaké? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komikom Matejom Makovickým.