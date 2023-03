Pavel a Jasmína Houdek: Muži zážitky žien s obťažovaním autenticky nechápu

“Násilie sa nezačína tým, že ťa niekto bije, že vám dá niekto ranu, že vás kope škrtí. Vždy sa začína nejakým komentárom, sexistickým vtipom, nevyberanou poznámkou. A vtedy je podstatné určiť si hranice, povedať takto so mnou nehovor, toto sa mi nepáči. Dať najavo, že toto sú moje hranice a tam vás nepustím.

Platí to aj na verejnosti k ľuďom, ktorých nepoznáme. Nikdy nevieme, či ten, čo po nás pokrikuje na ulici, alebo poťapkáva po stehne, nie je násilník,” hovorí Jasmína Houdek, lektorka modernej sebaobrany o tom, prečo je dôležité ohradiť sa aj pri jemnejších prejavoch sexuálneho obťažovania.

“Pokiaľ tolerujeme sexualizované obťažovanie, tak tým vytvárame podhubie pre sexualizované násilie. To sú spojené nádoby, je to jedno s druhým, a ani tam nie je pevná hranica.

Pokiaľ zľahčujeme a bagatelizujeme jemnejšie prejavy, hovoríme tým ľuďom, ktorí chcú páchať násilie, pozri, je to v pohode. Tu máme občanov druhej kategórie, ženy, je možné sa k nim správať takto. Ak trocha pretiahneš hranicu, nič sa nedeje,” dodáva Pavel Houdek, ktorý kurzy Modernej sebaobrany založil.

"Muži to často autenticky nechápu. Myslím tie mäkšie formy. Keď príde žena domov a povie, že na ňu pokrikovali nejakí muži v električke oplzlosti, chlap si povie - no, nejakí blbci. Kašli na to. Neuvedomí si, že to nie je to isté, ako keby po mne teraz pokrikovali nejakí muži.

Neuvedomuje si, že žena pri tom cíti strach, že sa štyrikrát otočí, či ju neprenasledujú, či to nebude eskalovať. A ja na to hovorím, že ekvivalent nie je, že po tebe pokrikujú oplzlosti v električke. Ekvivalent je, že si šiel nejakou uličkou a zastúpia ťa dvaja svalovci v tielkach a povedia ti, že čo na nich čumíš, dostaneš do držky.

A stojíš tam a hovoríš si, zbijú ma? Dostanem do držky? Alebo môžem odísť? Ty to zažiješ napríklad dvakrát za život, ale žena dvakrát za týždeň," dodáva Pavel Houdek.

Ako sa brániť proti sexuálnemu obťažovaniu? Aké základné kroky robiť v sebaobrane? Čo robiť, ak vidím na ulici nebezpečnú situáciu, no bojím sa, že sa útočník otočí proti mne, ak zasiahnem? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s lektormi Modernej sebaobrany Jasmínou Houdek a Pavlom Houdekom, ktorí napísali o modernej sebaobrane aj knihu. Práve vychádza v slovenskom vydaní vo vydavateľstve Ikar.