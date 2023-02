Miroslav Kollár: Ľudsky som taký sklamaný, že nemám chuť a silu si to s Dzurindom vysvetľovať

"Ľudsky som taký sklamaný, že nemám chuť a silu si to s Dzurindom vysvetľovať. Možno zajtra, keď sa na to vyspím," hovorí predseda bývalej strany Spolu, dnes Modrej koalície, o prekvapujúcom konci Mikuláša Dzurindu v strane.

“Jasné, že je to neúctivé. Vo chvíli, keď sa postaví úradujúci premiér a povie, že chce pospájať stredopravú scénu a chce ísť do volieb, a prieskumy vychádzajú ako vychádzajú, že najprirodzenejší líder je pre voličov Eduard Heger.

Tak asi bude prirodzené, že by mal povedať, že bude líder. Všetci na to čakáme, ja som zvedavý, či sa to stane. Opakujem, ja tieto ambície nemám," hovorí Kollár o svojich rokovaniach s Eduardom Hegerom a o tom, či mu ponúkne líderstvo na kandidátke.

"Sme stopercentne pripravení aj na veľké kompromisy. Nie sme tí, čo sa budú hádzať o zem kvôli personálnym a iným veciam," dodáva k rokovaniam s Hegerom Miroslav Kollár.

Ako sa stalo, že sa Kollár s Dzurindom rozhádali ešte pred tým, než sa spojili? Nebude problém v Kollárovi, keďže je to už tretí projekt, v ktorom sa nepohodol? Ako vyzerajú rokovania s premiérom Hegerom a s kým všetkým sa strana rozpráva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Miroslavom Kollárom, predsedom Modrej Koalície.

Predčasné parlamentné voľby 2023