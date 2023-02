Vášáryová: Jakubisko bol humanista a optimista, na pľaci bol nervák

"Všetci dobrí režiséri sú nerváci. Pokiaľ môžem súdiť. Aj tí, ktorí sa tvária, že sú pokojní. Všetci geniálni a dobrí režiséri sú mimoriadne obtiažni. Lebo sa neuspokoja s tým, čo len tak prinesiete. Chcú ešte niečo iné a iné.

Juraj patril medzi nich a bol mimoriadne obtiažny. Pretože taká bola jeho fantázia a sledovať jeho fantáziu bolo mimoriadne náročné," hovorí herečka, diplomatka a politička Magda Vášáryová o režisérovi Jurajovi Jakubiskovi, ktorý zomrel v piatok vo veku 84 rokov.

"Všetky jeho filmy sú svojím spôsobom bláznivé. Toto komunisti považovali za veľmi nebezpečné, lebo to znamenalo absolútnu slobodu v tvorivosti a fantázii. Boli svojskí, a to potrebovali komunisti zastaviť. A o to nás pripravili minimálne na desať rokov," dodáva Vášáryová.

"Juraj bol humanista. Základný odkaz jeho filmov je humanistický. Každý z nás je originál. Každý z nás je plný fantázie, svojej vlastnej tvorivosti. Uvoľnite ju. To je podľa mňa najväčší odkaz Juraja Jakubiska," odpovedá Vášáryová na otázku, čo by si mali zobrať dnešné generácie zo života a tvorby Juraja Jakubiska.

Aký bol Jakubisko? Ako spolu prežívali vpád ruských vojsk v roku 1968? Aká bola jeho tvorba? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s herečkou, diplomatkou a političkou Magdou Vášáryovou o živote režiséra Juraja Jakubiska.