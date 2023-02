Ukrajinci u nás vyrábajú maskovacie siete a zákopové sviečky a posielajú ich vojakom na front

V dome neďaleko nedostavanej bratislavskej nemocnice Rázsochy, kde žijú ukrajinskí presídlenci, skupina dobrovoľníkov vyrába rôzne predmety pre ukrajinských vojakov. Dobrovoľnícka iniciatíva Oberih vyrába maskovacie siete na rôzne využitie, sviečky z vlnitej lepenky a starého vosku.

Okrem toho vytvárajú finančné zbierky, vďaka ktorým môžu nakupovať oblečenie, hrejivé vankúšiky, medicínske materiály, jedlo a špeciálny výstroj pre vojakov a civilistov.

Maskovacie siete vyrábajú podľa požiadaviek, do ktorého terénu ich vojaci potrebujú. Ak do zasneženého lesa, použijú biele látky s kombináciou hnedej a zelenej, ak do bahnistého terénu, pridajú viac hnedých pásov látky. Spoluorganizátorka Lenka povedala, že jednu sieť vedia vyrobiť aj za deň, ak na nej pracuje viac ľudí.

Iniciatíva Oberih vyrába aj zákopové sviečky, ktoré používajú ako vojaci, tak aj civilisti na to, aby sa zohriali, ale aj na ohriatie jedla a vody. Hlavná organizátorka Olena koordinuje výrobu sviečok. Používajú plechovky od hrášku, kukurice alebo aj od mačacieho krmiva.

Postup je jednoduchý. Vlnitú lepenku narežú na tenké pásy, zrolujú a vložia do plechovky. Roztopený parafín spolu so stearínom nalejú do plechovky a nechajú vychladnúť. Takýmto spôsobom vedia vyrobiť 100 až 120 sviečok denne.

Hotové výrobky posielajú na Ukrajinu cez svojich známych, ktorí ich posunú ďalej k frontu.

Viac informácií nájdete na sociálnych sieťach iniciatívy Oberih:

https://t.me/oberihua

https://www.instagram.com/oberih.sk/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

https://www.facebook.com/groups/863433351754304/?ref=share