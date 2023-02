Kušnírová: Chcela by som, aby aj voliči Smeru precitli a uvedomili si, čo sa tu stalo a za koho vlády

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

"Práve to som chcela. Veľmi dobre to urobili. Ja by som chcela, aby ukázali tak, ako my máme spis, ako tam ležali obidvaja. Nie iba farebnú fotografiu. Aby ľudia videli, že čo keby tam bol môj brat, sestra, snúbenica, niekto blízky z rodiny.

Že by aj starší ľudia a voliči Smeru precitli a si tak trošku uvedomili, čo sa tu stalo, prečo sa to stalo, kto im to urobil a za koho vlády," hovorí mama zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová o novom filme Prípad Kuciak.

"Veľmi neverím. Som skeptická. Po prvom rozsudku, aj teraz. Bojím sa, že sa to zopakuje a oslobodia Kočnera. Tvrdia nám, že sú dôkazy, ale dôkazy boli aj pred tým. Rada by som verila, možno bude moment prekvapenia a dopadne to dobre. Nechceme pomstu ani výhru, ale obyčajnú spravodlivosť," odpovedá Zlatica Kušnírová na otázku, či verí v spravodlivosť na Slovensku.

"Táto vláda, koalícia to pokazila neustálymi hádkami. Nevedeli urobiť kompromisy, za dverami sa dohodnúť. Smer v tom mám roky prax, kto ich videl sa verejne hádať? Je mi ľúto, že to takto dopadlo.

Bolo to naštartované správne, len bolo treba ísť tým smerom a nevybočovať doľava ani doprava. V politike sú takí, že jeden je hrdý, druhý tvrdý. Žiadna zhoda dohoda, každý len ja, ja, ja," dodáva Kušnírová.

Ako si spomína na Martinu? Zabudli po piatich rokoch ľudia na vraždu Jána a Martiny? Ako prežíva pojednávania? A čo chcela povedať Robertovi Ficovi, keď sa za ním vybrala na MDŽ? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s mamou zavraždenej Martiny, Zlaticou Kušnírovou.