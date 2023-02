Šéf Penta Real Estate Nevolník: Len vykopať jamu na Rázsochy bude trvať rok, je to nereálne

"Ten projekt je tak nahrane, že aj keby sa ministerstvu podarilo splniť každý jeden krok v najkratšej možnej lehote, výstavba sa môže začať v roku 2025. A za rok sa hrubá stavba takejto nemocnice stihnúť nedá.

Obzvlášť, keď podľa zámeru EIA má tri podzemné podlažia. Len vykopať takúto jamu trvá rok," hovorí šéf Penta Real Estate Juraj Nevolník, ktorý má skúsenosti s výstavbou nemocnice Bory. Podľa neho štát nestihne postaviť ani hrubú stavbu nemocnice Rázsochy.

"Za posledné roky tu nastala absolútna deštrukcia jazyka, debilizácia politickej diskusie, deštrukcia akýchkoľvek politických procesov a poriadku. Tu je jedna aj druhá strana spoločnosti v obrovskom rauši, nevie si prísť na meno a rozťahujú sa nožnice medzi jednou a druhou stranou spektra. Neprospieva to nikomu. Zaslúžilo by si to zmier," hovorí Nevolník o dnešnej politike.

Nevyhovuje Pente, ak štát Rázsochy nestihne? Ako sa vyvíja trh s nehnuteľnosťami? Ženieme sa do doby, keď si ľudia nebudú kupovať byty, ale budú žiť len v podnájmoch? Ako sa pozerá na kauzy Penty?

Zvažoval niekedy morálny aspekt práce pre Pentu? A obáva sa toho, čo bude na Slovensku po predčasných voľbách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jurajom Nevolníkom, riaditeľom Penta Real Estate.