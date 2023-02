Krúpa: Urobím všetko preto, aby boli voľby v júni. V SaS o tom diskutujeme

"Ja som bol od začiatku za júnový termín. Treba ale povedať, že keď sa robila dohoda, tak to bol balík so zmenou ústavy a termínom predčasných volieb. Boli to spojené nádoby, kde sme sa dohodli a termín po rokovaniach bol september.

Prezidentka vtedy súhlasila so septembrovým termínom. Teraz tu máme novú výzvu prezidentky, otvorene poviem, že o tom v strane diskutujeme. Budem tlačiť na to, aby bol júnový termín a urobím pre to všetko," hovorí poslanec za SaS a predseda branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa.

"Vyvrcholenie protikorupčného svätého boja Igora Matoviča sa skončilo v pokuse o korumpovanie voličov. Všetkým nám to dochádza, len jemu nie. Dva roky som si to v OĽaNO vytrpel, zažil som tam všetko možné. Vždy som sa spoliehal na pár racionálne uvažujúcich jedincov, ktorí tam boli, že sa budeme snažiť vyvažovať tieto atómovky," dodáva Krúpa.

Prečo by sme mali dať Ukrajine migy? Zlyhal Maroš Žilinka pri vyšetrovaní únosu Vietnamca? Bude robiť kampaň SaS Marek Prchal? A prečo SaS nechce zahlasovať za predčasné voľby v júni? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za SaS Jurajom Krúpom.