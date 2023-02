Záchranár Žiak: Zachránili sme z trosiek desať ľudí, no ich boj sa len začína. Bude to humanitárna kríza

"Od včera vieme, že sa nám podarilo zachrániť desať ľudí. Verím, že sme im predĺžili život. Pre nich to nie je koniec, oni o ten život ešte budú bojovať, nemajú čo jesť, piť, kde bývať, čo si obliecť.

Tým, že prežili záchranu, sa pre nich boj nekončí a myslím, že je ďaleko ťažší boj zotrvať tam bez prístrešku, príbuzných, bez zdrojov. Teraz tam nastáva humanitárna kríza," hovorí Igor Žiak, veliteľ tímu záchranárov a hasičov, ktorí sa vrátili v nedeľu z Turecka, kde pomáhali zachraňovať ľudí z trosiek.

"Keď sme prišli do epicentra, do centra, to bolo masívne. Tam nie je budova, ktorá by sa dala použiť. Ak nie je kompletne zrútená, tak poškodená a musí ísť dolu. Idete od budovy k budove a na uliciach už cítiť rozklad tiel. Neviem si predstaviť, čo sa tam deje teraz," dodáva Žiak.

Ako vyzerala práca slovenského desaťčlenného tímu? Koľko ľudí sa im podarilo zachrániť? Ako nebezpečná bola táto záchranná misia pre slovenských záchranárov? A ako vyzerali aj náročné nebezpečné situácie s domácimi? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom tímu záchranárov Igorom Žiakom.