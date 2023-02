Režisérka Lacková: Pradedo utiekol niekoľkokrát z koncentračného tábora

"Sľúbila som svojej starkej pred smrťou, že urobím všetko preto, aby ľudia vedeli, že aj Rómovia boli v odboji a neboli len obeťami vojny. Prekvapilo ma, že pradedo ušiel z pracovného tábora, neskôr to bol koncentračný tábor. Bolo to v Dubnici nad Váhom.

To, že odtiaľ ušiel, bolo pre mňa prekvapujúce. Ušiel odtiaľ až dvakrát, ale bohužiaľ ho vždy chytili," opisuje režisérka Vera Lacková, ako vznikol nápad skúmať, koľko Rómov bojovalo v SNP počas druhej svetovej vojny. Tento mesiac vyhrala Cenu Nadácie Tatra banky ako mladá tvorkyňa.

"Bola by som rada, ak by politici zmenili svoju rétoriku. Robí to veľa, ľudia sú ovplyvniteľní, dôverujú politikom. Vždy, keď idú voľby a politici sa chcú zapáčiť, vytiahnu rómsku kartu," dodáva rómska režisérka Lacková.

"Máme vojnu na Ukrajine, klope nám na dvere. Ubehlo už viac ako 75 rokov od konca druhej svetovej vojny, hrozí nám to tu znova. Dúfam, že to neprepukne do niečoho horšieho," vraví.

Aký je príbeh jej pradeda? Ako sa cíti, keď jej ľudia v obci Turček tvrdia, že jej pradedovi nacisti nevyvraždili rodinu, hoci sú o tom dochované historické dokumenty? Čo hovorí kamarátom, ktorí volia extrémistov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s režisérkou, scenáristkou a producentkou Verou Lackovu.