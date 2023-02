Hargaš: Nerozumiem, prečo Remišová nekomunikuje transparentne, prečo ma odvolala

"Ja osobne nepovažujem v takejto funkcii, či už je to štátny tajomník alebo minister, za nevyhnutnosť mať previerku. Nie je to, že by som si ju nechcel spraviť.

Zhodou okolností práve v ten deň, keď mi pani ministerka oznámila, že ma bude odvolávať, som zasielal podklady na previerku príslušnému odboru u nás na ministerstve. Pričom nejaký interný deadline sme mali do konca januára. Čiže ja nemám problém si podať žiadosť o previerku.

Počas mojej funkcie som sa nestretol so žiadnou situáciou, keď by bolo potrebné alebo nevyhnutné, aby ja som previerku mal," obhajuje sa bývalý štátny tajomník Ján Hargaš, ktorého tento týždeň na žiadosť ministerky Veroniky Remišovej odvolala vláda.

"Ultimátne, politickú zodpovednosť nesie ten, kto viedol informatizáciu. Pred nástupom tejto vlády to bol pán Raši, respektíve pán Pellegrini, predtým informatizácia sedela na ministerstve financií, čiže to bol pán minister Kažimír.

Je to politická zodpovednosť a pokiaľ ide o vecnú alebo technickú zodpovednosť, informatizácia predtým nemala štátneho tajomníka, čiže to bol generálny riaditeľ sekcie informatizácie. A to sú tí ľudia, ktorí nesú zodpovednosť za aktuálny stav.

Určite chcem ďalej byť aktívny v tejto téme, či to bude na strane štátu alebo v treťom sektore, to je ešte otázka. Ale určite som nezanevrel na tému štátneho IT a verejných služieb," dodáva Hargaš.

Aké boli dôvody jeho odvolania? Aké má plány v najbližšej dobe? S ktorou stranou zvažuje vstúpiť do politiky? Ako vníma pokles Slovenska v európskom indexe minulý rok? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s nedávno odvolaným štátnym tajomníkom Jánom Hargašom.