Lekár Szalay: Reforma nemocníc aj ambulancií je nad schopnosti tohto ministerstva

"S reformou nemocníc sa to celé zamotalo. To, čo prezentovali, a kam sa to dnes dostalo... Som z toho v rozpakoch. Utopilo sa to v byrokracii čísel a tabuliek, a nezvládli tú politickú časť. Tieto témy komunikujú analytici, nie politici.

Opatrne dávam Lunterovi za pravdu, že asi treba urobiť poriadok v ambulanciách. Ale aj ambulancie aj nemocnice sú nad schopnosti tohto ministerstva," hovorí lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay.

"Neverím, že Rázsochy budú niekedy stáť. Rázsochy ako nemocnica. Možno tam raz bude doliečovací ústav, ale koncová plnohodnotná nemocnica? Nie.

Ukážte mi, akú nemocnicu štát za 30 rokov Slovenska postavil. Trvá to viac ako jeden volebný cyklus, len Bory sa stavali osem rokov. A najväčšia železná guľa, ktorú tieto projekty majú, sa volá verejné obstarávanie," dodáva Szalay.

Ako sa pozerá na reformu nemocníc? Kde robí ministerstvo zdravotníctva najväčšie chyby? Čo hovorí na to, že ministerstvo zastavilo rezidentský program pediatrov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s lekárom Bratislavského samosprávneho kraja Tomášom Szalayom.