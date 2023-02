Advokát Kanis: Z argumentu ministra Karasa o znásilnení sme aj s kolegami veľmi frustrovaní

"Neviem, prečo je to tak. Či to je stále o tých mýtoch, či to je stále o tom, že štát, prostredníctvom svojej trestnej politiky nemá záujem chrániť preživšie osoby, ktoré zažili takýto naozaj ťažký zážitok. Neviem, čím to je.

Som z toho smutný, frustrovaný. Moji kolegovia sú z toho frustrovaní, stretávame sa s tým denne a je to podľa mňa úplne nepochopiteľný argument," reaguje advokát Matúš Kanis na výroky ministra spravodlivosti Viliama Karasa, že do paragrafu o znásilnení nemôžu dať súhlas so sexuálnym stykom.

"Zákon obete nechráni. Tým, že musíme dokazovať, že tam bol aktívny odpor, tým, že musíme dokazovať rôzne ďalšie skutočnosti, že obeť nemá psychiatrickú poruchu. Aj keby ju mala, to znamená, že nemohla byť znásilnená? Neznamená.

Ale s veľmi veľkou pravdepodobnosťou, ak sa nájde v tom znaleckom posudku nejaká psychiatrická diagnóza, tak to bude smerovať k tomu, že sa to pred súd ani nedostane. Preto bolo odsúdených 153 osôb za štyri roky," dodáva advokát Kanis.

Koľko páchateľov za znásilnenie u nás odsúdili za štyri roky? Čo sa deje žene, keď nahlási na políciu sexuálny trestný čin? A prečo minister Karas argumentuje tým, že ľudia by si museli u notára spisovať súhlas pred každým pohlavným stykom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátom Matúšom Kanisom.