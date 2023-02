Búza: Naším cieľom nebolo poskytnúť muníciu, aby sa niekto vozil po Budajovi

"Z toho si divák musí urobiť svoj názor. Našou ambíciou nebolo vynášať súdy, niekoho pranierovať. Vedeli sme, že sa strhne diskusia, ale nečakal som, že to bude až takéto. Nečakal som až takú silnú spätnú väzbu.

Vedel som, že to bude predmetom záujmu, mediálneho záujmu, a myslím si, že je aj správne, že sa takéto veci uzatvárajú. My nevynášame súdy, ani sa v tom dokumente nesnažíme vynášať súdy.

My konfrontujeme ľudí, ktorých sa to dotýka, s faktami, ktoré sme našli, ktoré sme vyrešeršovali, ktoré ponúkli historici, a dostávajú priestor vyjadriť sa," tvrdí Tibor Búza, producent dokumentárneho projektu ŠtB: Prísne tajné, pri ktorého príprave po 30 rokoch objavili spis Jána Budaja v archívoch.

"To, akým spôsobom sme sa vysporiadali so svojou minulosťou, znamená, že sme si preniesli bremeno ŠtB a ŠtB-ákov aj do súčasnosti. Tým, že sa celých 30 rokov naháňame za agentmi a spolupracovníkmi ŠtB, nikto nevníma a nikto nehľadá tých skutočných ŠtB-ákov, ktorí boli celý čas v pozadí a celý čas to riadili," dodáva Búza.

Prečo sa Budajov spis našiel až teraz a aký bol priebeh jeho nájdenia? Ako sa podarilo presvedčiť Alojza Lorenca na rozhovor? Ako vníma morálne dilemy, s ktorými naši rodičia museli žiť? A ako vidí zrušenie koncesionárskych poplatkov a nového riaditeľa RTVS? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s producentom dokumentu ŠTB: Prísne tajné Tiborom Búzom.