Komunikačný expert Tóth: Matovičove útoky na trans ľudí mu nepomôže rásť na vyššie čísla

"Neviem, čo mi chce predávať. To znamená, ak sa chce dištancovať od tejto vlády, bude to takmer nemožné. Zas na druhej strane, OĽaNO stále funguje, je tu Igor Matovič, takže vôbec netuším, čo bude vlastne pozícia Eduarda Hegera, respektíve strany, kam sa pridá. Na to, aby v politike, podľa mňa, vedeli fungovať ďalej, sa budú musieť jasne odlíšiť a povedať, prečo odišli.

Som celkom zvedavý, ako tá kampaň bude prebiehať, lebo Igor Matovič je známy tým, že svojim protikandidátom dáva zabrať, tak som zvedavý, aké budú diskusie," hovorí o politickej komunikácii Eduarda Hegera komunikačný expert Gabriel Tóth z New School Communications.

"Tam je omnoho väčší problém, že zatiaľ si tú značku nevieme spojiť s ničím. Ani s konkrétnymi ľuďmi, okrem jej zakladateľky, ani s nejakou asociáciou nejakého programu alebo čo tá strana chce robiť. A úplne najhoršie je totálne amatérske odhalenie názvu," hovorí o predstavení strany Jablko Gabriel Tóth.

Aké náročné je urobiť kampaň za osem mesiacov? Záleží na tom, ako sa strana volá? Čo budú hlavné témy kampaní? A aké chyby robia slovenské politické strany? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Gabrielom Tóthom, komunikačným expertom z New School Communications.