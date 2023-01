Analytik Mišík: Reformu nemocníc sme mali komunikovať intenzívnejšie

"Je to frustrujúce. Častokrát máme porozumenie a veľmi dobrú konštruktívnu diskusiu s vedením nemocnice aj s primármi a lekármi, ktorí rozumejú, čo to prináša a prečo je to potrebné. A čo sa týka tej istej nemocnice, tak politická obec od primátorov cez starostov až po županov s tým zásadne nesúhlasí a bojujú proti reforme.



Napriek tomu, že tí lekári a riaditelia, ktorých sa to naozaj dotýka, sú s tým uzrozumení a máme s nimi konštruktívnu diskusiu," hovorí riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva Matej Mišík.



"Sme v o niečo lepšej pozícii. Zákon už je schválený, máme odborne pripravenú vyhlášku, teraz sme v implementačnej fáze, nie vo fáze politického boja. Očakávame politický boj, neteším sa na neho. O to viac potrebujeme viac hovoriť s nemocnicami, primármi, primárkami a vysvetľovať čo tá reforma prináša občanovi, pacientovi, ale aj nemocniciam," dodáva Mišík.



Ako sa budú kategorizovať nemocnice? Čo by povedal ľuďom, ktorí sa boja, že ich sanitka bude viesť s infarktom 50 minút to nemocnice? A budú z niektorých nemocníc doliečovacie ústavy? Ovplyvní reformu nemocníc to, že Slovensko čakajú predčasné voľby? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva Matejom Mišíkom.