Kolíková: Karas sa cíti viac ako advokát potenciálnych páchateľov, než obetí

"Rozhodnutím, že som vstúpila do SaS, som jasne ukázala karty. Myslím, že to bolo správne rozhodnutie, nijako o tom nemienim špekulovať a myslím, že to aj jasne dávam najavo," hovorí poslankyňa za SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková o tom, či ju volajú do niektorého zo vznikajúcich politických projektov a dodáva, že kandidovať bude v najbližších voľbách za SaS.

"Zdá sa mi, že pán minister spravodlivosti sa cíti viac ako advokát potenciálnych páchateľov trestnej činnosti ako obetí. Bolo by dobré, aby mal aj s tým nejakú skúsenosť. Neurobiť právnu úpravu, aby sme chránili obete? Ja tomu nerozumiem.

Minister spravodlivosti by sa mal v tomto momente postaviť na opačnú stranu, a postaviť trestnú úpravu tak, aby aj obete trestných činov mali šancu, že budú chránené týmto zákonom," kritizuje Kolíková ministra spravodlivosti za to, že nezmenil v trestnom zákone právnu úpravu o znásilnení. Tá dnes hovorí, že žena musí klásť aktívny odpor, hoci mnoho obetí v takejto situácii zmrzne a nedokáže sa brániť.

"Táto vláda nemá legitimitu, aby prijímala takéto veľké zákony. Ani on sám nevie, o koho dôveru sa opiera. V tejto situácii predkladať niečo parlamentu sa mi javí ako nezodpovedné. Kde chce nabrať tých 76 hlasov?" dodáva k Trestnému zákonníku Kolíková.

"Obávam sa, že v parlamente bude cirkus. Neviem, či to rovno nazvať Humberto, lebo to bude cirkus, ktorý nebude mať žiadne pravidlá. Každá strana si cez poslanecké návrhy bude robiť kampaň, to sa proste udeje. Bude to nechutné divadlo, toto nás bohužiaľ čaká," komentuje najbližšie mesiace Mária Kolíková.

Prečo do novely ústavy o predčasných voľbách nedali aj referendum? Prečo pristali na to, aby sa upevnil súčasný volebný systém? Nemal by Ústavný súd urýchlene rozhodnúť o paragrafe 363? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou za SaS a exministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.