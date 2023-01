Hamran: Vyšetrovania sú krehké. Neželáme si, aby sa spolitizovanie vrátilo

"V prípade generálneho prokurátora nemáme opravný prostriedok. On rozhodne a to je finále. A teraz sa budeme musieť tváriť, že generálny prokurátor je človek, ktorý sa nikdy nemýli. Bol by pravdepodobne na tejto planéte jediný človek, u ktorého môžeme prezumpovať, že nie je schopný urobiť chybičku.

Takto právny štát nemôže fungovať. 363 tu narobila šarapaty a teraz robí ešte väčšie, a pán Žilinka to sám kritizoval pri vypočúvaní. Porovnávať koľkokrát bola použitá 363, počty, je nepodstatné. Podstatné je, v akých prípadoch," hovorí policajný prezident Štefan Hamran o paragrafe 363.

"Myslím si, že z jeho strany ani nie je záujem. My sme spravili nejaký pokus, aby sme si sadli. Raz sme sedeli, samozrejme, ale tam sme zistili, že máme veľmi rozdielne nazeranie na tieto veci, takže by sme pravdepodobne k nejakému konsenzuálnemu riešeniu nedospeli," dodáva prezident Hamran na otázku, či sa už s generálnym prokurátorom stretli.

Ako vyriešili otca strelca na Zámockej? Ako vníma rozhodnutia a osobu generálneho prokurátora Maroša Žilinku? Nemalo by Slovensko riešiť psychotesty na zbrane po tragédii v Michalovciach? Bude kandidovať v najbližších voľbách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Policajného zboru Štefanom Hamranom.